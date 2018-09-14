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Реальная стоимость активов банков-банкротов в РФ составила 49,9% от величины, указанной бывшим менеджментом

УрБК, Москва, 14.09.2018. Временные администрации установили, что реальная стоимость активов банков-банкротов в первом полугодии 2018 года составила 49,9% от величины, указанной в отчетности бывшего менеджмента этих банков. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет Банка России о прекращении деятельности кредитных организаций.



«Реальная стоимость активов, установленная по результатам проведения временными администрациями обследования финансового состояния банков-банкротов, в 2017 году составила 40,2% от величины активов, отраженных в отчетности кредитных организаций, переданной временным администрациям бывшим руководством банков-банкротов, в I полугодии 2018 года — 49,9%», — говорится в документе.



Как сообщает регулятор, в 2017 году совокупная величина превышения размера обязательств банков-банкротов над величиной их активов составила порядка 297,5 млрд руб.; в I полугодии 2018 года — 38,8 млрд руб.



На 1 июля 2018 года действовало 18 временных администраций по управлению кредитными организациями, у которых отозваны лицензии. В стадии ликвидации находилось 358 кредитных организаций: из них в процессе принудительной ликвидации — 31 кредитная организация; в процессе банкротства — 324; в процессе добровольной ликвидации — 3 кредитные организации.



В 2017 году как Банком России, так и временными администрациями в адрес правоохранительных органов направлено 91 обращение с информацией о наличии в деятельности руководства и собственников признаков уголовно наказуемых деяний.



Согласно имеющейся в ЦБ информации, в 2017 году правоохранительными органами возбуждено 41 уголовное дело в отношении руководства (собственников) кредитных организаций.

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