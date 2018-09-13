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В Екатеринбурге осужден участник группы похитителей 15 автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор участнику организованной преступной группы, которая похитила 22 дорогостоящих автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Подсудимый Михаил Шатунов был признан виновным по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой, в крупном размере», а также по части 3 статьи 158 УК РФ «Пособничество в краже, совершенной в крупном размере» и части 2 статьи 175 УК РФ «Сбыт автомобиля, заведомо добытого преступным путем».



Как было установлено в суде, Михаил Шатунов вместе с группой выбирал место на парковке, не оборудованное камерами видеонаблюдения, откуда с помощью специального устройства (кодграббера) были похищены автомобили. Всего группой были угнаны 22 машины, из них 15 — при участии М. Шатунова.



«В дальнейшем участниками организованной группы через интернет разыскивались так называемые «битые» автомобили, аналогичные похищенным маркам и техническим параметрам. В дальнейшем изменялись идентификационные номера кузова и двигателя похищенных автомобилей. После чего по документам, принадлежащим владельцам проданных автомобилей, указанные автомобили продавались новым собственникам. В результате деятельности обвиняемых причинен ущерб потерпевшим на общую сумму 12,5 млн руб.», — говорится в сообщении.



М. Шатунов в ходе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, выполняя условия которого, он подробно рассказал об обстоятельствах хищений автомобилей. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Михаилу Шатунову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.



Уголовное дело в отношении других членов организованной группы в настоящее время рассматривается в суде.

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