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В Челябинской области 14 сентября ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду
13 сентябрь 2018 (17:49)
УрБК, Челябинск, 13.09.2018. ГУ МЧС России по Челябинской области выпустило предупреждение на 14 сентября 2018 года об ухудшении погодных условий.
По данным Челябинского гидрометцентра, завтра на территории региона местами ожидаются небольшие дожди, в горах до умеренных. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабоукрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
Руководству региона, властям муниципалитетов и ряду организаций, отвечающих за жизнеобеспечение, рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления в режим повышенной готовности.
По данным Челябинского гидрометцентра, завтра на территории региона местами ожидаются небольшие дожди, в горах до умеренных. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабоукрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
Руководству региона, властям муниципалитетов и ряду организаций, отвечающих за жизнеобеспечение, рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления в режим повышенной готовности.
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