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В Челябинской области 14 сентября ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду

УрБК, Челябинск, 13.09.2018. ГУ МЧС России по Челябинской области выпустило предупреждение на 14 сентября 2018 года об ухудшении погодных условий.



По данным Челябинского гидрометцентра, завтра на территории региона местами ожидаются небольшие дожди, в горах до умеренных. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с.



«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабоукрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.



Руководству региона, властям муниципалитетов и ряду организаций, отвечающих за жизнеобеспечение, рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления в режим повышенной готовности.

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