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Суд признал банкротом компанию «СЦАгро» в Тугулымском районе Свердловской области
13 сентябрь 2018 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «СЦАгро» (с. Верховино Тугулымского района Свердловской области) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предприятие зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности является выращивание однолетних культур.
С иском о банкротстве ООО «СЦАгро» в марте 2018 года обратилось в суд ООО «СеверЦемент». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет более 43 млн руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «СЦАгро» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Предприятие зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности является выращивание однолетних культур.
С иском о банкротстве ООО «СЦАгро» в марте 2018 года обратилось в суд ООО «СеверЦемент». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет более 43 млн руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «СЦАгро» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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