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Михаил Богинский приступил к исполнению обязанностей руководителя СУ СК России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Сегодня Михаил Богинский приступил к исполнению служебных обязанностей руководителя следственного управления СК России по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.



М. Богинский родился в Казани в 1969 году. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета. После службы в армии работал в органах прокуратуры. С 2003 года — начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры Республики Татарстан. С 2007 года — руководитель следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области. В 2011 году назначен на должность руководителя СУ СК РФ по Тюменской области.



Указом президента РФ от 28 августа 2018 года М. Богинский назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

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