«Торговый дом ММК» наращивает обороты

ООО «Торговый дом ММК» (ТД ММК) в 2018 году планирует реализовать на рынке Республики Казахстан более 250 тыс. тонн металлопродукции. Наибольшую долю в сортаменте занимают арматура, горячекатаный прокат и прокат с покрытием. Также компания предлагает новинки продуктовой линейки, среди которых — высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, а также прокат с полимерным покрытием производства Лысьвенского завода.Как отметил директор «Торгового дома ММК-Казахстан» Вадим Тищенко на Международной конференции «Рынок металлов Средней Азии-2018», открывшейся 13 сентября в Алматы, Республика Казахстан стала первой страной, где появилось зарубежное представительство ТД ММК. Это обусловлено как логистической близостью к Магнитогорскому металлургическому комбинату, продукцию которого реализует компания, так и динамично развивающейся экономикой региона с высоким уровнем металлопотребления.Напомним, первое подразделение «Торгового дома ММК» было открыто в Астане в августе 2014 года. С тех пор продажи продукции в Казахстане активно развивались, удваиваясь практически каждый год. В 2015-2018 годах открылись подразделения компании в Алматы, Павлодаре, Караганде и Шымкенте. Сейчас ТД ММК-Казахстан располагает пятью складами, где хранится более 45 тыс. тонн продукции.«В реализуемом сортаменте преобладает арматура, значительную долю занимают горячекатаный прокат и прокат с покрытием. Среди новинок продуктовой линейки, продвигаемых ТД ММК на казахстанском рынке, можно выделить высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, которые с успехом используются для изготовления и ремонта строительной и карьерной техники, оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также во многих других сферах», — рассказали в пресс-службе.Еще одна новинка — прокат с полимерным покрытием производства Лысьвенского завода, вошедшего в состав Группы ММК в 2017 году. Завод выпускает уникальные полимеры с декоративным покрытием SteelArt. Этот металлопрокат точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича — и при этом обеспечивает несравнимо более низкую стоимость и легкость монтажа.Отметим, что по итогам 2017 года ООО «Торговый дом ММК» в целом увеличил продажи до 1,2 млн т металлопродукции. Будучи уполномоченным поставщиком продукции Магнитогорского металлургического комбината на спотовом рынке, ТД ММК включает 30 подразделений в России (с головным офисом в Магнитогорске) и пять подразделений в Республике Казахстан.Директор компании Денис Лядов на ежегодном конгрессе Российского союза поставщиков металлопродукции в Сочи подчеркнул, что организация за указанный период выручила более 46 млрд руб. Доля конечных потребителей в портфеле продаж составила 65%.«Стратегическими регионами присутствия компании являются Урал, Поволжье и Сибирь. Главный производственный актив «ТД ММК» — завод в городе Щелково, на котором выпускаются профнастил, сайдинг, сэндвич-панели, доборные элементы; производится резка рулонного металлопроката. Существующие мощности оборудования по переработке составляют около 100 тыс. тонн в год — в 2017 году они были загружены на 80%. С целью улучшения качества выпускаемой профильной продукции планируется установка нового оборудования на линии изготовления сэндвич-панелей для подготовки и нанесения клеевого состава на металлические облицовки и утеплитель», — поясняют в компании.В настоящее время в «Торговом доме ММК» осуществляется проект по внедрению системы штрихкодирования на собственных складских площадках. На складах в Магнитогорске и Щелково штрихкодирование уже идет в режиме промышленной эксплуатации. Стартовал режим тестовой эксплуатации в Уфе. От внедрения штрихкодирования ожидается значительный эффект: ускорится отгрузка и сократятся затраты на учет, инвентаризацию, бумагу.Таким образом, тенденция к наращиванию объемов реализации продукции «Торгового дома ММК» относится не только к рынку Республики Казахстан. Компания создает условия для успешного развития во всех регионах своего присутствия.