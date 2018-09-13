Перестановка долгов

С апреля 2018 года в России был принят закон о переходе на прямые договоры по оплате коммунальных ресурсов между собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями (РСО). Основным ожиданием авторов от этого документа было то, что объем задолженности за ЖКХ будет снижаться. Однако, как показывает предыдущий опыт взаимодействия РСО и потребителей, сумма долгов продолжает расти.О дисциплинированности населения Свердловской области, которое расплачивается по прямым договорам, 13 сентября на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.По его словам, с января по август 2018 задолженность населения за электроэнергию по прямым договорам выросла на 100 млн руб. — до 1,1 млрд руб. Из этой сумы — 700 млн руб. в виде просроченной задолженности. В некоторых городах Свердловской области в среднем житель платит на 115-й день за электроэнергию и на 120-й день — за тепловые ресурсы.За тепловую электроэнергию по прямым договорам задолженность составила 300 млн руб. Небольшая сумма объясняется тем, что доля прямых договоров в регионе невелика — большая часть платежей осуществляется через управляющие компании (УК).Вместе с тем РСО взяли на вооружение новую тактику по взысканию платежей. Компании теперь обращаются в суд, не дожидаясь накопления крупной суммы.«Теперь при наличии суммы задолженности в размере 5 тыс. руб. и отсутствия оплаты в течение 3 месяцев мы идем в суд. Мы считаем, что это эффективно, несмотря на те затраты, которые мы несем на эту процедуру. Мы отмечаем, что сумма задолженности снизилась. За этот год только с физлиц было взыскано 60 млн руб.», — сказал Д. Прилежаев.Эту тенденцию подтвердила и начальник отдела по организации исполнительного производства ведомства Кристина Кашина. По ее словам, за восемь месяцев 2018 года на 30% возросло количество производств по взысканию задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 136 тыс.«Мы отмечаем, что в среднем по одному исполнительному документу сумма уменьшилась с 28 тыс. руб. в 2017 году до 18 тыс. руб. в этом году. Это говорит о том, что управляющие компании и поставщики топливно-энергетических ресурсов не ждут накопления большой суммы. Они подают в суд сразу по истечении двух месяцев», — сказала представитель ведомства.Продолжающееся наращивание долгов специалист Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» объясняет тем, что среди потребителей сохраняются злостные неплательщики и за счет них увеличиваются суммы долгов. Часть задолженности появилась в результате перехода собственников нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД) на прямые платежи, из-за чего долги, находившиеся в структуре управляющих компаний, перешли в другую строку.Вдобавок, организация начала расторгать договоры с УК, имеющими большую задолженность, и открывать лицевые счета для собственников. За 1,5 года было заключено 60 тыс. договоров. Долги абонентов также были вынесены из задолженности с УК.В то же время как отметил Дмитрий Полежаев, по прямым договорам потребители платят дисциплинированнее по сравнению с управляющими компаниями. В этой связи представитель Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» рассчитывает, что благодаря новому закону о прямых платежах удастся переломить всю тенденцию. Правда, при условии, если собственники многоквартирных домов будут массово переходить на новый вид отношений с РСО.«На мой взгляд, собирать с частников мы будем эффективнее, поскольку имея их контактные данные, мы можем применять более широкий набор инструментов: sms-оповещения, автодозвоны и суд», — считает Дмитрий Полежаев.Однако на данный момент наблюдается несколько иная картина — как таковые долги за потребленные ресурсы остаются. Меняются только лицевые счета. В действительности, судить об эффективности прямых платежей можно будет через год или два.