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МВФ считает целесообразным снизить ставку ЦБ РФ при инфляции ниже 4%

УрБК, Москва, 13.09.2018. Международный валютный фонд (МВФ) считает целесообразным дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России при инфляции ниже 4%. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.



«Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может быть целесообразным, если инфляция будет ниже целевого показателя в 4%, а базовое инфляционное давление останется низким», — говорится в сообщении.



Согласно прогнозам МВФ, во второй половине 2018 года инфляция будет снижаться до 3,5%. В то же время прогноз на среднесрочную перспективу остается неочевидным из-за «структурных проблем и сохраняющегося воздействия санкций».



«Основные риски для прогноза связаны с геополитической напряженностью, а также новыми политическими планами правительства», — отмечают в МВФ.



При этом Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП России в текущем году до 1,7%. Впрочем, в 2019 году показатель вновь опустится до 1,5%.



Напомним, 14 сентября ЦБ должен принять новое решение по ключевой ставке. В прошлый раз, 27 июля, регулятор не стал ее снижать, оставив на уровне 7,25% годовых.

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