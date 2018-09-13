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Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге
13 сентябрь 2018 (15:44)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге. На первом месте расположились Тамбовская область и Республика Алтай.
На сайте организации «Зеленый патруль» опубликован рейтинг по результатам III квартала 2018 года. Свердловская область в нем оказалась на 85 месте из 85. Челябинская область заняла 84 место.
Свердловская область получила низкие оценки по разделам «природоохранный индекс» и «промышленно-экологический индекс». Для их расчета берутся состояние атмосферы, воды, земельных ресурсов, промышленной среды. При составлении экологического рейтинга также учитываются действия исполнительных и контролирующих органов по устранению выявленных природоохранных нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.
На сайте организации «Зеленый патруль» опубликован рейтинг по результатам III квартала 2018 года. Свердловская область в нем оказалась на 85 месте из 85. Челябинская область заняла 84 место.
Свердловская область получила низкие оценки по разделам «природоохранный индекс» и «промышленно-экологический индекс». Для их расчета берутся состояние атмосферы, воды, земельных ресурсов, промышленной среды. При составлении экологического рейтинга также учитываются действия исполнительных и контролирующих органов по устранению выявленных природоохранных нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.
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