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Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров»
13 сентябрь 2018 (15:23)
УрБК, Москва, 13.09.2018. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект Президента РФ о введении уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста. Информация об этом размещена на сайте Госдумы.
Согласно проекту, одобренному депутатами, в Уголовном кодексе должна появиться новая статья 144.1.
«Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов», — сказано в документе.
Предпенсионный возраст определен в законе как пять лет до выхода на пенсию по старости.
О введении уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров президент РФ Владимир Путин говорил в своем телеобращении 29 августа 2018 года.
Согласно проекту, одобренному депутатами, в Уголовном кодексе должна появиться новая статья 144.1.
«Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов», — сказано в документе.
Предпенсионный возраст определен в законе как пять лет до выхода на пенсию по старости.
О введении уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров президент РФ Владимир Путин говорил в своем телеобращении 29 августа 2018 года.
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