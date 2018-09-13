Новости дня

Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров»

УрБК, Москва, 13.09.2018. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект Президента РФ о введении уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста. Информация об этом размещена на сайте Госдумы.



Согласно проекту, одобренному депутатами, в Уголовном кодексе должна появиться новая статья 144.1.



«Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов», — сказано в документе.



Предпенсионный возраст определен в законе как пять лет до выхода на пенсию по старости.



О введении уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров президент РФ Владимир Путин говорил в своем телеобращении 29 августа 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: