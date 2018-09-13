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Официальный курс доллара США снизился на 94 коп., евро — на 88 коп.

УрБК, Москва, 13.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 93,58 коп., до 68,64 руб., курс евро — на 87,89 коп., до 79,77 руб.



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