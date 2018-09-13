Новости дня

Сумма долгов за ЖКХ в производстве свердловских судебных приставов увеличилась на 20%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Совокупный размер долгов за услуги ЖКХ, находящихся в производстве Управления ФСПП России по Свердловской области, составил более 4 млрд руб. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила начальник отдела по организации исполнительного производства ведомства Кристина Кашина.



По ее словам, речь идет о задолженности населения за услуги ЖКХ перед управляющими компаниями. За восемь месяцев 2018 года общая сумма выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 30% возросло количество производств — до 136 тыс.



«Мы отмечаем, что в среднем по одному исполнительному документу сумма уменьшилась с 28 тыс. руб. в 2017 году до 18 тыс. руб. в этом году. Это говорит о том, что управляющие компании и поставщики топливно-энергетических ресурсов не ждут накопления большой суммы. Они подают в суд сразу по истечении двух месяцев», — сказала представитель ведомства.



Директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев подтвердил, что ресурсоснабжающие организации перешли к данной тактике взыскания задолженности.



«Теперь при наличии суммы задолженности в размере 5 тыс. руб. и отсутствия оплаты в течение 3 месяцев мы идем в суд. Мы считаем, что это эффективно несмотря на те затраты, которые мы несем на эту процедуру. Мы отмечаем, что сумма задолженности снизилась. За этот год только с физлиц было взыскано 60 млн руб.», — сказал Д. Прилежаев.



Вместе с тем с января по август 2018 задолженность населения за электроэнергию по прямым договорам выросла на 100 млн руб. — до 1,1 млрд руб. Из этой сумы — 700 млн руб. в виде просроченной задолженности.



За тепловую электроэнергию по прямым договорам задолженность составила 300 млн руб. Небольшая сумма объясняется тем, что доля прямых договоров в регионе невелика — большая часть платежей осуществляется через УК.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: