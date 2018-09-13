Новости дня

«Торговый дом ММК» наращивает объем продаж в Казахстане

УрБК, Магнитогорск, 13.09.2018. Планируемый объем реализации металлопродукции ООО «Торговый дом ММК» (ТД ММК) на рынке Республики Казахстан в 2018 году превысит 250 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».



Директор «Торгового дома ММК-Казахстан» Вадим Тищенко на Международной конференции «Рынок металлов Средней Азии — 2018», открывшейся 13 сентября в Алматы, подчеркнул, что Республика Казахстан стала первой страной, где появилось зарубежное представительство «ТД ММК». Это обусловлено как логистической близостью к Магнитогорскому металлургическому комбинату, продукцию которого реализует компания, так и динамично развивающейся экономикой региона с высоким уровнем металлопотребления.



Первое подразделение «Торгового дома ММК» было открыто в Астане в августе 2014 года. С тех пор продажи продукции в Казахстане активно развивались, удваиваясь практически каждый год. В 2015-2018 годах открылись подразделения компании в Алматы, Павлодаре, Караганде и Шымкенте. Сейчас ТД ММК-Казахстан располагает пятью складами, где хранится более 45 тыс. тонн продукции.



В реализуемом сортаменте преобладает арматура, значительную долю занимают горячекатаный прокат и прокат с покрытием. Среди новинок продуктовой линейки, продвигаемых ТД ММК на казахстанском рынке, можно выделить высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, которые с успехом используются для изготовления и ремонта строительной и карьерной техники, оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также во многих других сферах.



Еще одна новинка — прокат с полимерным покрытием производства Лысьвенского завода, вошедшего в состав Группы ММК в 2017 году. Завод выпускает уникальные полимеры с декоративным покрытием SteelArt. Этот металлопрокат точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича — и при этом обеспечивает несравнимо более низкую стоимость и легкость монтажа.



Международная конференция «Рынок металлов Средней Азии — 2018», организованная журналом «Металлоснабжение и сбыт», проходит 13-14 сентября в Алматы. В фокусе внимания конференции прогнозы потребления сортового, листового проката, труб и металлоизделий на рынках Центральной Азии в 2018 году; развитие переработки металлопроката и СМЦ в регионе; ценовая конъюнктура рынка металлов в 2018 году.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: