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В центре Екатеринбурга 11 жилых домов остались без горячей воды из-за ремонта на теплосетях
13 сентябрь 2018 (13:29)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Сегодня, 13 сентября, с 09.00 до 18.00 в связи с проведением ремонтных работ на сетях «Екатеринбургской теплосетевой компании» (ЕТК) будет отсутствовать горячее водоснабжение в 11 домах уральской столицы. Об этом сообщает УК «Стандарт».
Под отключение попадают дома по адресам: ул. Ленина, 22 а; ул. Малышева, 17 а и 25; ул. Попова, 7, 10, 15, 41; ул. Попова, 13/Сакко и Ванцетти, 54; ул. Сакко и Ванцетти, 50; ул. Шейнкмана, 24, 45.
Под отключение попадают дома по адресам: ул. Ленина, 22 а; ул. Малышева, 17 а и 25; ул. Попова, 7, 10, 15, 41; ул. Попова, 13/Сакко и Ванцетти, 54; ул. Сакко и Ванцетти, 50; ул. Шейнкмана, 24, 45.
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