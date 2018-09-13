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Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против физлиц и организаций РФ

УрБК, Москва, 13.09.2018. Совет Евросоюза сегодня, 13 сентября, продлил индивидуальные экономические санкции против физических лиц и организаций России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу совета.



Как отмечает пресс-служба, меры продлены в связи с «подрывом территориальной целостности Украины» еще сроком на шесть месяцев.



Ограничительные меры продлены до 15 марта 2019 года.



«Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки. В настоящее время они касаются 155 лиц и 44 организаций», — поясняет совет ЕС.

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