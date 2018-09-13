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В Верхотурье суд признал право местного жителя на досрочную пенсию
13 сентябрь 2018 (12:32)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Верхотурский районный суд удовлетворил требование местного жителя, признав его право на досрочную пенсию по возрасту. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
В 90-х годах свердловчанин работал кочегаром в котельной в г. Верхотурье. В соответствие с постановлением Кабинета министров СССР от 26.01.1991, работа машиниста (кочегара) котельной (на угле и сланце) относится к работам с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях. Зная об этом, мужчина полагал, что у него возникло право на досрочное пенсионное обеспечение.
В феврале 2018 года гражданин обратился с соответствующим заявлением в Управление Пенсионного фонда РФ. Однако решением пенсионного органа от марта текущего года ему было отказано в назначении досрочной пенсии по старости, поскольку им не выработан необходимый стаж. Сотрудники ПФР не включили в стаж периоды осуществления мужчиной трудовой деятельности на работах с тяжелыми условиями труда, отметив, что него документально не подтвержден льготный характер этой работы, использование в котельной в качестве топлива угля, а также отсутствует информация о продолжительности отопительных сезонов.
Гражданин подал иск в Верхотурский районный суд, в котором просил включить в стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, периодов работы с ноября 1994 года по сентябрь 1996 года в качестве кочегара котельной электромеханического отдела Учреждения УЩ 349/53 СИД и СР УВД Свердловской области, с октября 1996 года по июль 1999 года — в качестве кочегара коммунально-бытового отдела указанной организации, а также просил признать за ним право на назначение досрочной страховой пенсии с 22.02.2018 года.
Решением Верхотурского районного суда иск мужчины удовлетворен частично. Суд постановил включить в специальный стаж на соответствующих видах работ периоды работы с января 1996 года по сентябрь 1996 года в качестве кочегара котельной. Также за заявителем признали право на досрочное назначение страховой пенсии по старости с момента достижения 56-летнего возраста, то есть с февраля 2018 года.
Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил отменить судебное постановление, принять по делу новое решение. Однако суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.
В 90-х годах свердловчанин работал кочегаром в котельной в г. Верхотурье. В соответствие с постановлением Кабинета министров СССР от 26.01.1991, работа машиниста (кочегара) котельной (на угле и сланце) относится к работам с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях. Зная об этом, мужчина полагал, что у него возникло право на досрочное пенсионное обеспечение.
В феврале 2018 года гражданин обратился с соответствующим заявлением в Управление Пенсионного фонда РФ. Однако решением пенсионного органа от марта текущего года ему было отказано в назначении досрочной пенсии по старости, поскольку им не выработан необходимый стаж. Сотрудники ПФР не включили в стаж периоды осуществления мужчиной трудовой деятельности на работах с тяжелыми условиями труда, отметив, что него документально не подтвержден льготный характер этой работы, использование в котельной в качестве топлива угля, а также отсутствует информация о продолжительности отопительных сезонов.
Гражданин подал иск в Верхотурский районный суд, в котором просил включить в стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, периодов работы с ноября 1994 года по сентябрь 1996 года в качестве кочегара котельной электромеханического отдела Учреждения УЩ 349/53 СИД и СР УВД Свердловской области, с октября 1996 года по июль 1999 года — в качестве кочегара коммунально-бытового отдела указанной организации, а также просил признать за ним право на назначение досрочной страховой пенсии с 22.02.2018 года.
Решением Верхотурского районного суда иск мужчины удовлетворен частично. Суд постановил включить в специальный стаж на соответствующих видах работ периоды работы с января 1996 года по сентябрь 1996 года в качестве кочегара котельной. Также за заявителем признали право на досрочное назначение страховой пенсии по старости с момента достижения 56-летнего возраста, то есть с февраля 2018 года.
Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил отменить судебное постановление, принять по делу новое решение. Однако суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.
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