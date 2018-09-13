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В Верхотурье суд признал право местного жителя на досрочную пенсию

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Верхотурский районный суд удовлетворил требование местного жителя, признав его право на досрочную пенсию по возрасту. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В 90-х годах свердловчанин работал кочегаром в котельной в г. Верхотурье. В соответствие с постановлением Кабинета министров СССР от 26.01.1991, работа машиниста (кочегара) котельной (на угле и сланце) относится к работам с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях. Зная об этом, мужчина полагал, что у него возникло право на досрочное пенсионное обеспечение.



В феврале 2018 года гражданин обратился с соответствующим заявлением в Управление Пенсионного фонда РФ. Однако решением пенсионного органа от марта текущего года ему было отказано в назначении досрочной пенсии по старости, поскольку им не выработан необходимый стаж. Сотрудники ПФР не включили в стаж периоды осуществления мужчиной трудовой деятельности на работах с тяжелыми условиями труда, отметив, что него документально не подтвержден льготный характер этой работы, использование в котельной в качестве топлива угля, а также отсутствует информация о продолжительности отопительных сезонов.



Гражданин подал иск в Верхотурский районный суд, в котором просил включить в стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, периодов работы с ноября 1994 года по сентябрь 1996 года в качестве кочегара котельной электромеханического отдела Учреждения УЩ 349/53 СИД и СР УВД Свердловской области, с октября 1996 года по июль 1999 года — в качестве кочегара коммунально-бытового отдела указанной организации, а также просил признать за ним право на назначение досрочной страховой пенсии с 22.02.2018 года.



Решением Верхотурского районного суда иск мужчины удовлетворен частично. Суд постановил включить в специальный стаж на соответствующих видах работ периоды работы с января 1996 года по сентябрь 1996 года в качестве кочегара котельной. Также за заявителем признали право на досрочное назначение страховой пенсии по старости с момента достижения 56-летнего возраста, то есть с февраля 2018 года.



Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил отменить судебное постановление, принять по делу новое решение. Однако суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.

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