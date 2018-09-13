В Академическом районе Екатеринбурга «Почта России» откроет второе отделение связи

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. ФГУП «Почта России» 18 сентября откроет для жителей Академического района Екатеринбурга второе отделение почтовой связи № 620110 по адресу: ул. Мехренцева, 46.«Жители Академического района — активные пользователи почтовых услуг. Наибольшее количество заказов международных отправлений из Китая приходится именно на клиентов, проживающих в этом районе. Открытие второго отделения связи в Академическом районе было необходимо, чтобы разгрузить почтовое отделение с индексом 620105 на ул. Сахарова, 78», — рассказали в пресс-службе ФГУП «Почта России».Помещение под новое отделение приобретено предприятием в собственность. Отделение почтовой связи 620110 будет работать шесть дней в неделю с 10.00 до 20.00. Для обслуживания клиентов выделено три операционных окна и три доставочных участка. Данное отделение будет осуществлять доставку пенсий, пособий и корреспонденции на дом.В зону почтового обслуживания отделения 620110 входят улицы: Краснолесье, Академика Вонсовского, бульвар Академика Семихатова, Цветаевой, Мехренцева, Волошина, Кольцевая, Колокольная, Миславского, Барвинка, Ферсмана, Чкалова, Михеева, Рутминского.