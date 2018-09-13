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С начала 2018 года жители Свердловской области добровольно сдали 68 единиц оружия

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. С начала 2018 года жители Свердловской области добровольно сдали в правоохранительные органы 68 единиц оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.



В частности, свердловчане сдали 29 единиц огнестрельного оружия, 28 — гладкоствольного, 4 — с нарезным стволом, 4 — газового, по одной единице ограниченного поражения, сигнального и переделанного.



Также было сдано более 2 тыс. боеприпасов, находящихся в незаконном обороте. Общая сумма вознаграждений составила 63 тыс. 349 руб.



В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности за незаконное хранение. Всем добровольно сдавшим оружие предоставлены денежные выплаты в размере до 4,5 тыс. руб. в зависимости от вида и его исправности.

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