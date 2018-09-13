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Представитель ММК победил на отраслевом конкурсе профгрупоргов

УрБК, Магнитогорск, 13.09.2018. Машинист шихтоподачи доменной печи № 6 доменного цеха ПАО «ММК», профгрупорг четвертой бригады Сердар Якунин стал победителем всероссийского этапа конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР». Об этом сообщает пресс-служба ММК.



Делегаты на отраслевое мероприятие определились по итогам финала областного конкурса профгрупоргов ГМПР, проходившего в мае на базе первичной профорганизации Группы ПАО «ММК». Лидеры самого массового профсоюзного звена, представлявшие первички Группы ММК, «ММК-Метиз», ЧМК и группы «Мечел», ЧТПЗ, комбината «Магнезит», Бакальского рудоуправления и других предприятий продемонстрировали на конкурсе в Магнитогорске свои лидерские таланты и передовой профсоюзный опыт.



По итогам областного этапа были определены победители в каждой из 4 групп (профгруппы численностью до 50 человек, до 100, до 150 и свыше 150 человек). Обладателями почетных первых мест стали Любовь Бондарь (ППО треста «Водоканал», Магнитогорск) и представители ППО Группы ММК: Евгений Хмель (ООО «Шлаксервис»), Ирина Захарова (ЦКМСЧ), Сердар Якунин (доменный цех ПАО «ММК»), Оксана Хаванцева (МП «Маггортранс»). Награды за победу — денежные премии и почетное право представлять Челябинскую область на российском этапе конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР» и отраслевом форуме профгрупоргов, который пройдет 17-21 сентября в Москве.



Среди тех, кто представил первичную профорганизацию ММК на всероссийском конкурсе «Лучший профгрупорг Горно-металлургического комплекса России» — машинист шихтоподачи доменной печи № 6 доменного цеха ПАО «ММК», профгрупорг четвертой бригады Сердар Якунин, который одержал победу в самой многочисленной группе, где соревновались лидеры профгрупп численностью свыше 100 человек.



Сердар Якунин пришел работать в доменный цех в 2007 году, и сразу же активно включился в общественную жизнь коллектива. Когда четыре года назад встал вопрос о выборе профсоюзного лидера в четвертой бригаде — доменщики выбрали именно его. Так Сердар Якунин стал профгрупоргом четвертой бригады доменного цеха. Работа эта ему по душе, поскольку, по его словам, позволяет оказать помощь и поддержку своим коллегам, которые высоко ценят своего профсоюзного лидера.



В четвертой бригаде трудится около ста человек. Все — специалисты самых горячих металлургических профессий — горновые, газовщики, бункеровщики. Объединяет их не только очень тяжелая и ответственная работа, но и дружные, хорошие коллективные взаимоотношения.



В доменном цехе проводятся свои кубки по футболу и боулингу между бригадами. Кроме того, организуются коллективные выезды на базы отдыха комбината, другие мероприятия, в чем велика заслуга таких людей как Сердар Якунин. Став участником конкурса «Лучший профгрупорг горно-металлургического профсоюза России» и представив результаты и опыт работы в доменном цехе, Сердар Якунин вышел в финал, где и одержал победу. Церемония награждения победителей пройдет в Москве в рамках Всероссийского совещания профгрупоргов ГМПР. Участие в этом мероприятии примут и другие магнитогорцы, представлявшие профсоюзную организацию Группы ММК на российском этапе конкурса.

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