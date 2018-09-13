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Госдума планирует выделить дополнительно более 1,5 трлн руб. в бюджет Пенсионного фонда

УрБК, Москва, 13.09.2018. В бюджет Пенсионного фонда России планируется дополнительно направить более 1,5 трлн руб. в рамках пенсионной реформы и тех поправок к ней, которые озвучил президент РФ Владимир Путин, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.



«Из федерального бюджета дополнительно в ПФР будет выделено более 1,5 трлн руб. для реализации тех вопросов, про которые говорил президент», — цитирует «Интерфакс» Андрея Макарова по итогам заседания рабочей группы по доработке пенсионного законодательства.



По его словам, было опасение, что поправки, озвученные президентом и которые стоят очень серьезных денежных средств, будут требовать изъятия из средств, которые выделяются на национальные проекты.



«Бюджетные корректировки, которые мы сейчас делаем, говорят, что 8 трлн руб. на национальные проекты сохраняются. Денежные средства, которые выделяются на реализацию поправок президента, — это абсолютно самостоятельные средства», — уточнил Макаров.



«Другое опасение, что эти средства снизят размер, на который предполагалось увеличение пенсий. Мы видели корректировки ПФР и бюджета. Никакого снижения по сравнению с предполагавшимся увеличением пенсий там не будет», — добавил глава комитета.



Согласно проекту основных характеристик бюджета ПФР на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, размер трансферта из федерального бюджета в фонд в 2019 году составит 3 трлн 331,3 млрд руб., в 2020 году — 3 трлн 436,1 млрд руб., в 2021 году — 3 трлн 332 млрд руб.



Напомним, что законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но, как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.

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