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В Магнитогорске при поддержке ММК открывается технопарк «Кванториум»

УрБК, Магнитогорск, 13.09.2018. Осенью в Магнитогорске начнет работу детский технопарк федеральной сети «Кванториум». Проект реализуется при поддержке Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



Как сообщает пресс-служба предприятия, в настоящее время в России работают 52 «Кванториума», и осенью будет открыто ещё 25. На Южном Урале «Кванториумы» будут запущены одновременно в Челябинске и Магнитогорске. Региональным оператором южноуральских технопарков выступает Дом юношеского технического творчества Челябинской области.



Открытие детского технопарка «Кванториум» в Магнитогорске поможет поднять научно-технический профиль в дополнительном образовании на новый уровень. Технопарк будет работать по четырём направлениям — Робоквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум, Хайтек-цех. Они позволят подросткам, увлекающимся наукой и современными технологиями, освоить программы, ранее в городе практически не представленные в рамках дополнительного образования.



«О том, что в Магнитогорске появится свой «Кванториум», стало известно в 2017 году, в августе регион победил в конкурсе на федеральное финансирование», — рассказал директор магнитогорского технопарка Александр Васильев.



«Кванториум» расположится на четвёртом этаже шестого корпуса университетского комплекса. В Магнитогорске проект будет реализован по модели мини-технопарка для моногородов. Состав направлений квантумов в Магнитогорском технопарке отвечает запросам промышленности в регионе и был выбран после переговоров с ММК, областным и федеральным министерствами образования.



Во всех направлениях не обойдётся без программирования и компьютеров — это новая грамотность настоящего и будущего, будь то конструирование роботов, информационные системы, виртуальная реальность, станки ЧПУ или 3D-принтеры.



Под технопарк выделен целый этаж, площадь «Кванториума» — 918 кв. м. Сейчас в будущем технопарке кипит ремонт. Работа технопарка запланирована на начало осени, а в октябре пройдёт официальное торжество в рамках марафона открытий «Кванториумов». Ожидается большая делегация чиновников городского, регионального и федерального уровней, приедет руководство федерального оператора детских технопарков «Кванториум».



На приобретение оборудования «Кванториум» получает федеральное и региональное финансирование. А вот с ремонтом помещений для технопарка помогает градообразующее предприятие — ПАО «ММК».



Плановая нагрузка рассчитана на 400 детей, занятия будут проходить два раза в неделю по два часа. Для детей это бесплатно. В «Кванториуме» смогут записаться все желающие, первоначальный отбор — только по возрасту: приглашаются дети 2006 года рождения и старше.



«В первую неделю сентября будет официальный набор с заключением договоров на обучение. А сейчас приглашаем родителей заполнить онлайн-анкету, ссылку на которую можно найти в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте»: детский технопарк «Кванториум», г. Магнитогорск». Это предварительное анкетирование, на основе которого будут формироваться группы», — отметил Александр Васильев.



«От детей там потребуются большая работа и вовлеченность, это не обычное школьное обучение, а цепочка проектов с нарастающей сложностью, в которых надо «впахивать». В первую очередь «Кванториум» задумывался как школа мышления для подготовки универсальных «решателей». Обучение будет чем-то похоже на карьеру в IT-компаниях: наставничество старших, командное выполнение задач, креативность, жёсткие сроки. Критерии отбора проектов — полезность и практическое применение. Основным партнёром технопарка выступает ПАО «ММК». Сейчас совместно с ММК запущена подготовка учебных кейсов, мы выберем задачи в области автоматизации, механизации, которые интересны производству и могут быть решены силами школьников. Предполагаются проекты разной сложности для разного уровня подготовки», — пояснил руководитель магнитогорского «Кванториума».



Хотя «Кванториум» ещё не открыт официально, педагоги технопарка уже начали проводить мероприятия. Еще в начале июля в детском образовательно-оздоровительном центре «Уральские зори» на озере Банное участникам смены «Золотой запас Урала» будущими педагогами технопарка была проведена презентация проекта «Кванториум» и прошли соревнования по спортивной радиопеленгации «Охота на лис».

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