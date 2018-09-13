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Шесть трамвайных маршрутов в Екатеринбурге изменят направление из-за ремонта путей на ВИЗе
13 сентябрь 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. В Екатеринбурге 15-16 сентября будет закрыто трамвайное движение по улице Красноуральской в микрорайоне ВИЗ, сообщает официальный портал города.
Причина перекрытия — ремонт трамвайных путей. Из-за этого маршруты № 1, 2, 3, 11, 19, 21 изменят направление движения.
С 17 сентября и до вечера среды, 19 сентября, движение трамваев по улице Красноуральской на участке от Татищева до Синяева будет перекрываться в промежутках с 10.00 часов утра до 16.00 вечера.
На весь период ремонтных работ будет сокращено количество вагонов на маршрутах № 1, 11 и 19.
Причина перекрытия — ремонт трамвайных путей. Из-за этого маршруты № 1, 2, 3, 11, 19, 21 изменят направление движения.
С 17 сентября и до вечера среды, 19 сентября, движение трамваев по улице Красноуральской на участке от Татищева до Синяева будет перекрываться в промежутках с 10.00 часов утра до 16.00 вечера.
На весь период ремонтных работ будет сокращено количество вагонов на маршрутах № 1, 11 и 19.
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