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Более ста первоуральских предпринимателей приняло участие в социальном проекте ПНТЗ

УрБК, Первоуральск, 12.09.2018. Первая креатив-сессия состоялась в школе социального мастерства «ПроекТЫ», которую поддерживает ПНТЗ (входит в Группу ЧТПЗ). Участие в мероприятии приняло более ста начинающих и действующих первоуральских предпринимателей, сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



На первом этапе активисты представили свои проекты, каждый нацелен не просто на получение прибыли, а на улучшение жизни горожан. Идеи высказали разнообразные: от запуска туристических веломаршрутов до создания полезных мобильных приложений. Целевая аудитория нескольких проектов — пенсионеры. Для пожилых людей предприниматели готовы открыть реабилитационные центры и курсы обучения работы с гаджетами. Помочь активисты хотят детям с ограниченными возможностями, для них одна из команд предложила открыть службу профессиональных нянь.



«Социальное предпринимательство, в отличие от коммерческих проектов, не всегда самоокупается и зачастую нуждается в финансовой поддержке. ПНТЗ всегда оказывал Первоуральску всестороннюю помощь. Мы готовы профинансировать востребованные и актуальные проекты местных предпринимателей», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



Креатив-сессия стала первым обучающим мероприятием в программе школы социального мастерства. В течение четырех месяцев участникам помогут облачить социально-ориентированные идеи в форму действующих бизнес-проектов.



Школа социального мастерства «ПроекТЫ» реализуется в рамках соглашения между Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), администрацией городского округа Первоуральск и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Обучение в Школе «ПроекТЫ» позволит слушателям получить качественное бизнес-образование, а также освоить навыки по разработке и запуску проектов для решения социально значимых проблем городского округа.

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