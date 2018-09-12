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Туры в Таиланд из Екатеринбурга в декабре 2018 года стали одними из самых дорогих в России

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Екатеринбург вошел в пятерку российских городов, жителям которых туроператоры предлагают самые дорогие туры в Таиланд в декабре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий OneTwoTrip.



В ходе анализа были отобраны туры на двоих на 7 ночей с вылетом из всех городов страны, имеющих прямую авиасвязь с Таиландом.



Наименьшую стоимость путевки в Таиланд предлагают в Москве — в декабре для жителей столицы она составила 56 тыс. руб. Тур из Новосибирска в декабре стоит минимум 64 тыс. руб. на двоих, из Иркутска — 65 тыс. руб.



Дороже всего тур в Таиланд обойдется жителям Перми — стоимость путевки в декабре начинается от 115,5 тыс. руб. на двоих. На второй и третьей строчке в топ-5 городов РФ, жителям которых отдых в Таиланде обойдется дороже всего, расположились Тюмень и Нижний Новгород — туры из этих городов стоят 103 тыс. руб. и 100,5 тыс. руб. соответственно. На четвертой строчке — Екатеринбург: путевка в Таиланд в декабре обойдется екатеринбуржцам минимум в 96 тыс. руб. на двоих.



«Стоимость пакетных туров в первую очередь зависит от продолжительности пути до курорта и конкуренции среди операторов на каждом конкретном направлении. Первый фактор объясняет попадание в топ-5 городов с самыми дешевыми турами представителей Сибири и Дальнего Востока. А вот высокий уровень конкуренции позволил войти в число лидеров Москве и Санкт-Петербургу. Интересна и разница между самым дешевыми и самыми дорогими городами. К примеру, полет в Таиланд из Екатеринбурга стоит на 30 тыс. руб. дороже, чем из столицы. При такой разнице чувствительные к цене путешественники из Екатеринбурга вполне могут переориентироваться на туры с вылетом из Москвы или Новосибирска», — пояснил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

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