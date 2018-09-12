Новости дня
В Екатеринбурге перекроют переулок Рижский и улицу Сортировочную
12 сентябрь 2018 (17:29)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. В Екатеринбурге из-за проведения ремонтных работ будут перекрыты переулок Рижский и улица Сортировочная, сообщает официальный портал города.
Переулок Рижский будет закрыт на участке от дома № 16 до улицы Патриса Лумумбы из-за ремонта дорожной сети. Работы на данном отрезке продлятся до 30 ноября 2018 года. На указанный период автомобилистам предлагается объехать участок по улицам Военной и Агрономической.
С 17 сентября из-за раскопок на сетях инженерных коммуникаций будет перекрыто движение по улице Сортировочной в районе дома № 18. До 27 сентября здесь будут ремонтировать теплотрассу.
Переулок Рижский будет закрыт на участке от дома № 16 до улицы Патриса Лумумбы из-за ремонта дорожной сети. Работы на данном отрезке продлятся до 30 ноября 2018 года. На указанный период автомобилистам предлагается объехать участок по улицам Военной и Агрономической.
С 17 сентября из-за раскопок на сетях инженерных коммуникаций будет перекрыто движение по улице Сортировочной в районе дома № 18. До 27 сентября здесь будут ремонтировать теплотрассу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге до 10 сентября продлили срок ремонта улицы Военной
- В Екатеринбурге частично закрыли движение по улице Военной
- В Екатеринбурге на неделю перекроют движение по улице Титова
- В Екатеринбурге до 15 июля перекроют улицу Новаторов
- В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей улицу Красных командиров будут поэтапно закрывать до сентября