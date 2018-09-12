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В Екатеринбурге перекроют переулок Рижский и улицу Сортировочную

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. В Екатеринбурге из-за проведения ремонтных работ будут перекрыты переулок Рижский и улица Сортировочная, сообщает официальный портал города.



Переулок Рижский будет закрыт на участке от дома № 16 до улицы Патриса Лумумбы из-за ремонта дорожной сети. Работы на данном отрезке продлятся до 30 ноября 2018 года. На указанный период автомобилистам предлагается объехать участок по улицам Военной и Агрономической.



С 17 сентября из-за раскопок на сетях инженерных коммуникаций будет перекрыто движение по улице Сортировочной в районе дома № 18. До 27 сентября здесь будут ремонтировать теплотрассу.

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