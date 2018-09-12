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Губернаторский градсовет одобрил проект храма на Октябрьской площади в Екатеринбурге
12 сентябрь 2018 (17:14)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Свердловской области одобрил проект строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики региона.
Проект собора представил директор компании «АПМ-1» Владимир Руднев.
По мнению главы региона, культовый объект станет крупным культурно-просветительным центром, городской достопримечательностью и местом притяжением туристов.
Как утверждают в департаменте, единственный спор возник о месторасположении алтаря. В первоначальной версии он размещен на юго-востоке. Участники градсовета потребовали повернуть эту часть на восток.
Напомним, объект планируется возвести в сквере возле театра драмы (квартал набережная Рабочей молодежи — улица Бориса Ельцина — Октябрьская площадь). Ранее минстрой Свердловской области опубликовал эскизный проект храма. Высота церкви, согласно документации, должна составить до 66 метров. Длина основания — 66,1 метра, ширина — 57,2 метра.
По своему внешнему виду объект напоминает Успенский собор, построенный во Владимире в XII веке в стиле «русской романики». В храмовом зодчестве Екатеринбурга прежде такой стиль не применялся. Сохранившиеся с XIX века в городе церкви были выстроены в стиле классицизма.
Проект собора представил директор компании «АПМ-1» Владимир Руднев.
По мнению главы региона, культовый объект станет крупным культурно-просветительным центром, городской достопримечательностью и местом притяжением туристов.
Как утверждают в департаменте, единственный спор возник о месторасположении алтаря. В первоначальной версии он размещен на юго-востоке. Участники градсовета потребовали повернуть эту часть на восток.
Напомним, объект планируется возвести в сквере возле театра драмы (квартал набережная Рабочей молодежи — улица Бориса Ельцина — Октябрьская площадь). Ранее минстрой Свердловской области опубликовал эскизный проект храма. Высота церкви, согласно документации, должна составить до 66 метров. Длина основания — 66,1 метра, ширина — 57,2 метра.
По своему внешнему виду объект напоминает Успенский собор, построенный во Владимире в XII веке в стиле «русской романики». В храмовом зодчестве Екатеринбурга прежде такой стиль не применялся. Сохранившиеся с XIX века в городе церкви были выстроены в стиле классицизма.
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