Новости дня

Губернаторский градсовет одобрил проект храма на Октябрьской площади в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Свердловской области одобрил проект строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики региона.



Проект собора представил директор компании «АПМ-1» Владимир Руднев.



По мнению главы региона, культовый объект станет крупным культурно-просветительным центром, городской достопримечательностью и местом притяжением туристов.



Как утверждают в департаменте, единственный спор возник о месторасположении алтаря. В первоначальной версии он размещен на юго-востоке. Участники градсовета потребовали повернуть эту часть на восток.



Напомним, объект планируется возвести в сквере возле театра драмы (квартал набережная Рабочей молодежи — улица Бориса Ельцина — Октябрьская площадь). Ранее минстрой Свердловской области опубликовал эскизный проект храма. Высота церкви, согласно документации, должна составить до 66 метров. Длина основания — 66,1 метра, ширина — 57,2 метра.



По своему внешнему виду объект напоминает Успенский собор, построенный во Владимире в XII веке в стиле «русской романики». В храмовом зодчестве Екатеринбурга прежде такой стиль не применялся. Сохранившиеся с XIX века в городе церкви были выстроены в стиле классицизма.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: