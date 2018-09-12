Новости дня

ММК участвует в разработке российского стандарта внедрения технологий и инноваций

УрБК, Магнитогорск, 12.09.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) войдет в состав экспертной группы по разработке в России стандарта внедрения технологий и инноваций, сообщает пресс-служба предприятия. Единый методический документ позволит повысить спрос на российские технологии, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественных компаний.



Стандарт будет представлять собой рекомендации по выстраиванию работы с внешними инновациями, а также по другим мерам, направленным на повышение эффективности крупных компаний и формирование комфортной бизнес-среды внедрения новых технологий и решений. При разработке регламента будут учтены лучшие российские и международные практики, а также ранее проведенные исследования в области внедрения инноваций.



Разработка документа осуществляется на площадке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), организовавшего 7 сентября 2018 года в Москве стратегическую сессию с участием представителей 50 корпораций и институтов развития, работающих с инновациями, среди которых Фонд «Сколково», АО «Российская венчурная компания», Фонд развития интернет-инициатив и другие.



При подготовке стандарта предлагается учитывать рекомендации и предложения экспертной группы, в состав которой войдет и Магнитогорский металлургический комбинат, проводящий активную инновационную политику и имеющий уникальный опыт обновления производственных фондов.



«Работа в составе экспертной группы позволит ММК узнать чужой и поделиться своим опытом построения внутрикорпоративных инновационных процессов», — отметил руководитель функционального центра Магнитогорского металлургического комбината в «Сколково» Георгий Ларин.



По его мнению, важно, чтобы разрабатываемый стандарт носил рекомендательный характер и не предусматривал последующую обязательную сертификацию предприятий России.



«Текущий рост и многообразие цифровых и нецифровых технологий и вариативность развития металлургических рынков не позволяют устанавливать жесткие рамки инновационных процессов предприятий», — заметил Георгий Ларин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: