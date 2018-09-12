«Бухта Квинс»: проблемы не решены

Фотография предоставлена пайщиками «Бухты Квинс»

Фотография предоставлена пайщиками «Бухты Квинс»

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию одного из наиболее проблемных жилых объектов Екатеринбурга — долгостроя «Бухта Квинс». Между тем покупатели площадей в доме сообщают о непригодности его для жилья из-за недоделанной коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства. Граждане, ждущие своих квартир с 2012 года, не хотят получать ключи, пока застройщик не устранит указанные недостатки.Напомним, строительство коттеджного поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье художественного руководителя Театра эстрады, шансонье Александра Новикова. Его партнером выступил бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.В 2011 году проект был переформатирован: вместо коттеджей застройщик начал продажу площадей в малоэтажных многоквартирных домах. Тогда же был создан паевый жилищно-строительный кооператив (ПЖСК), участниками которого стали 65 семей. Граждане полностью оплатили свои паи и должны были получить квартиры до конца 2012 года, однако стройка остановилась.Впоследствии А. Новиков и М. Шилиманов стали фигурантами уголовного дела по факту хищения денежных средств участников ПЖСК «Бухта Квинс» в размере более 50 млн руб. В январе 2017 года им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере», а часть имущества А. Новикова арестована. Впрочем, разбирательство не закончилось до сих пор.После январских судов строительство «Бухты Квинс» возобновилось. Его ведет ООО «ЭлитСтрой», фактическое руководство ходом работ осуществляет Михаил Шилиманов. Инвестором выступил Александр Новиков. Дом обещали сдать в конце 2017 года, однако процесс опять затянулся.Между тем 10 сентября 2018 года А. Новиков опубликовал на своей странице в Facebook сканы разрешения на ввод первого пускового комплекса первой очереди «Бухты Квинс» в эксплуатацию, выданного минстроем Свердловской области. В министерстве факт выдачи документа подтвердили.«С этого момента пайщики могут получать свои квартиры и оформлять свидетельство на собственность», — заявил А. Новиков.Однако покупатели жилья в «Бухте Квинс» сообщают о непригодности дома для проживания. По их словам, проблема с канализацией так и не решена, отопление и электроснабжение — под вопросом.«Самая большая проблема — канализация. Поскольку центрального коллектора на Изоплите нет, у нас должна быть выгребная яма, и я смогла к ней подойти. Там какая-то заброшенная емкость, полная воды и опасная для окружающих, потому что горловина полностью открыта. Вчера мне сообщили в «Водоканале», что у них никаких договоров и актов, касающихся канализации в нашем доме, нет. Поэтому непонятно, как документ о вводе объекта в эксплуатацию появился в минстрое», — пояснила УрБК председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова.По ее словам, около дома, где должен заходить в здание трубопровод теплоснабжения, вырыт глубокий котлован. В нем торчит обломок трубы, и все это ничем не огорожено.«Было сделано благоустройство, тротуар. Но теперь это все сломали, на земле лежат ржавые трубы, детской площадки нет и в помине. Из электрощита во втором подъезде вываливаются провода. В подвале никаких работ не проводили, внутри сырость, над железными дверями щель. Везде грязь, все валяется, никто это в порядок не приводит. Мы не понимаем, что происходит, нам никто ничего не объясняет», — рассказала Зиля Булатова.Покупатели квартир отмечают, что наружная отделка уже начинает разрушаться и терять свой вид. При этом внутренняя так и не завершена.В итоге пайщики «Бухты Квинс» намерены добиваться от застройщика фактического устранения всех недоделок. Также они планируют разобраться, каким образом без согласования с «Водоканалом» компания «ЭлитСтрой» получила разрешение на ввод дома в эксплуатацию.