Урожайность подвела

В Свердловской области третий год подряд складываются благоприятные условия для растениеводства. Об этом можно судить предварительно по ходу уборочной кампании, которая началась в регионе в августе 2018 года. Несмотря на позднюю посевную и ранние заморозки, у аграриев есть все шансы закончить полевые работы до первых снегопадов. Однако в текущем году сельхозпроизводителей подвела урожайность взращенных культур, и прошлогодних результатов ожидать уже не стоит.Как минимум до августа 2018 года судьба урожая на Среднем Урале вызывала беспокойство и у сельхозпроизводителей, и в министерстве АПК и продовольствия региона. Уборочная в области завершилась с опозданием на 2-3 недели, а первый месяц лета выдался достаточно прохладным.«Но многие культуры выровнялись благодаря нарастанию тепла в июле. Кроме того, в регионе как никогда было равномерное распределение осадков», — пояснил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.Прошедшие в сентябре 2018 года заморозки на уборку особо не повлияли — зерновые культуры к этому времени успели созреть. Картофель, корнеплоды и хладостойкие овощи также спокойно перенесли кратковременные минусовые температуры.Темпы уборочной кампании в Свердловской области на данный момент специалисты считают благоприятными. Хотя от прошлогодних показателей аграрии отстают на 5-7 дней. По состоянию на 11 сентября 2018 года, как следует из данных регионального минАПК, посевных площадей зерновых и зернобобовых культур убрано 326 тыс. 397,8 га при плановых 344 тыс. 406,8 га. Сбор картофеля только начался, потому обработано 2 тыс. 518,2 га из плановых 14 тыс. 563,63 га, овощей открытого грунта — 175,3 га из 1 тыс. 374,85 га.По мнению М. Карпухина, сельхозпроизводители в этом году могут успеть собрать урожай до первого снегопада, который по прогнозам синоптиков может пройти в Свердловской области в конце сентября 2018 года. К началу полевых работ и до настоящего времени поля на Среднем Урале стоят сухими, и техника свободно проходит по территории.Однако в сравнении с прошлым годом темпы уборочной особого оптимизма не внушают. Во-первых, областной минАПК заметно снизил плановые показатели. Так, в 2017 году планка уборки посевной площади зерновых была постановлена на уровне 369 тыс. 694 га, правда, по факту убрано было 341 тыс. 975 га. По овощам с открытого грунта план снижен с 1 тыс. 426 га до 1 тыс. 374,85 га, вместе с тем имеется небольшой рост по картофелю — с 13 тыс. 424 га до 14 тыс. 563,63 га.По объему сбора, как заявлял ранее глава регионального минАПК Дмитрий Дегтярев, общий итог будет или сопоставим с итогами прошлого года (а это 458 тыс. 399 т), или меньше. Основания для беспокойства у министра есть. Еще в середине июля 2018 года Минсельхоз РФ спрогнозировал, что сельхозпроизводители потеряют до 30 млн т зерна. Свердловская область вряд ли станет исключением, поскольку в сравнении с 2017 годом наблюдается падение урожайности: пшеницы — с 28 центнеров с га до 22 ц/га, ячменя — с 27,9 ц/га до 23 ц/га, картофеля — с 188,5 ц/га до 186,7 ц/га. Урожайность овощей с открытого грунта упала примерно в 1,5 раза — с 312,9 ц/га до 191,5 ц/га.Отметим, что при указанной урожайности в 2017 году в регионе было собрано 807 тыс. т зерна (в 2016 году — 627 тыс. т), картофеля — 232 тыс. т (в 2016 году — 189 тыс. т), капусты, моркови и свеклы — 404 тыс. т (в 2016 году — 353 тыс. т). Это при том, что осенью 2017 года шли проливные дожди.Соотнеся показатели урожайности 2017 и 2018 годов, можно с уверенностью сказать, что в Свердловской области по объемам они будут меньше прошлогодних. Впрочем, как показала практика, даже резкие колебания по сборам выращенного особо не позволяют аграриям заработать. Дополнительные доходы, как правило, уходят на погашение кредитов и на покрытие последствий девальвации рубля и роста цен на топливо.