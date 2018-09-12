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Минфин вернется к обычной практике размещений ОФЗ после переоценки рисков на глобальных рынках

УрБК, Москва, 12.09.2018. Минфин РФ вернется к обычной практике размещений ОФЗ после переоценки рисков на глобальных рынках, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. Об этом пишет «Прайм».



«Тактически мы подстраиваемся к ситуации на рынке. Когда мы видим, что идет переоценка рисков на глобальных рынках — и, естественно, Россия не в вакууме находится, тоже часть глобальных рынков — мы соответственно свои операции на первичном рынке подстраиваем так, чтобы они не усиливали в ту или другую сторону такую переоценку», — сказал Колычев, комментируя отмену Минфином последнего аукциона ОФЗ.



«Как только мы увидим, что рынок сбалансировался, эта переоценка прошла, мы вернемся к обычной практике размещений», — добавил он.

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