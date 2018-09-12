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Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 75 коп.

УрБК, Москва, 12.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 40,16 коп., до 69,57 руб., курс евро — на 74,54 коп., до 80,65 руб.

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