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За взятку экс-начальник отдела противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга приговорен к 2,5 годам заключения

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Вынесен приговор бывшему начальнику подразделения противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Игорю Гайдакевич-Соколюку за получение взятки и мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Гайдакевич-Соколюк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом через посредника за совершение действий в пользу взяткодателя, в значительном размере», части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».



В суде установлено, что 9 сентября 2017 года около 22 час. Гайдакевич-Соколюк, занимая должность начальника отделения ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу, через посредника получил от гражданина взятку в размере 100 тыс. руб. за остановку и изъятие транспортного средства с полуприцепом и находящимся в нем грузом, а также организацию проведения проверочных мероприятий в отношении двух коммерческих организаций.



Кроме того, в октябре 2017 года Гайдакевич-Соколюк предложил другому гражданину через посредника передать ему взятку в размере 500 тыс. руб. для якобы сотрудников Управления на транспорте МВД России по УрФО, расследующим уголовное дело в отношении этого гражданина, за прекращение проверочных мероприятий. При этом реальной возможности выполнить обещанное он не имел и делать этого не собирался.



В ноябре 2017 года Гайдакевич-Соколюк был уволен из органов полиции.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Игорю Гайдакевич-Соколюку наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 220 тыс. руб., с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года.



Приговор не вступил в законную силу.

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