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В Екатеринбурге мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей за дебош в самолете
12 сентябрь 2018 (14:43)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа 33-летнему жителю города Москвы.
Как сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры, мужчина подозревался в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном судне».
В июне 2018 года пассажир осуществлял перелет по маршруту Екатеринбург — Москва авиакомпанией «Аэрофлот». Находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте — на борту воздушного судна, он беспричинно, используя нецензурную брань, вступил в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, пытался попасть в кабину пилотов во время полета, а также нанес одному из пассажиров удары по лицу и голове.
Суд учел, что подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, вину признал, в содеянном раскаялся, принес свои извинения авиакомпании и пассажиру, пострадавшему от его противоправных действий, а также возместил причиненный последнему моральный вред в размере 100 тыс. руб.
Суд назначил подсудимому штраф 50 тыс. руб.
Как сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры, мужчина подозревался в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном судне».
В июне 2018 года пассажир осуществлял перелет по маршруту Екатеринбург — Москва авиакомпанией «Аэрофлот». Находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте — на борту воздушного судна, он беспричинно, используя нецензурную брань, вступил в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, пытался попасть в кабину пилотов во время полета, а также нанес одному из пассажиров удары по лицу и голове.
Суд учел, что подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, вину признал, в содеянном раскаялся, принес свои извинения авиакомпании и пассажиру, пострадавшему от его противоправных действий, а также возместил причиненный последнему моральный вред в размере 100 тыс. руб.
Суд назначил подсудимому штраф 50 тыс. руб.
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