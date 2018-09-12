Новости дня

В Екатеринбурге под видом сотрудников Росздравнадзора активизировались мошенники

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. В Екатеринбурге под видом сотрудников Управления Росздравнадзора по Свердловской области активизировались мошенники Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Злоумышленники обращаются от имени сотрудника Территориального органа Росздравнадзора в медицинские организации, не выдвигают никаких требований и просят перезвонить руководителя медицинской организации по телефону: +7 (965) 076-32-18.



В ведомстве заявляют, что в компетенцию службы входит исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения. Сотрудники не имеют полномочий совершать телефонные звонки, запрашивать информацию вне рамок контрольно-надзорной деятельности, а также требовать денежные средства у руководителей медицинских и фармацевтических организаций.



Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области призывает граждан проявлять бдительность и обо всех подобных случаях сообщать в правоохранительные органы и в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения по телефону: +7 (499) 578-02-30, по электронному адресу: info@roszdravnadzor.ru, а также в Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области по телефону: +7 (343) 371-63-62, по электронному адресу: info@reg66.roszdravnadzor.ru.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: