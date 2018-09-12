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В Екатеринбурге под видом сотрудников Росздравнадзора активизировались мошенники
12 сентябрь 2018 (13:58)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. В Екатеринбурге под видом сотрудников Управления Росздравнадзора по Свердловской области активизировались мошенники Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленники обращаются от имени сотрудника Территориального органа Росздравнадзора в медицинские организации, не выдвигают никаких требований и просят перезвонить руководителя медицинской организации по телефону: +7 (965) 076-32-18.
В ведомстве заявляют, что в компетенцию службы входит исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения. Сотрудники не имеют полномочий совершать телефонные звонки, запрашивать информацию вне рамок контрольно-надзорной деятельности, а также требовать денежные средства у руководителей медицинских и фармацевтических организаций.
Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области призывает граждан проявлять бдительность и обо всех подобных случаях сообщать в правоохранительные органы и в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения по телефону: +7 (499) 578-02-30, по электронному адресу: info@roszdravnadzor.ru, а также в Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области по телефону: +7 (343) 371-63-62, по электронному адресу: info@reg66.roszdravnadzor.ru.
Злоумышленники обращаются от имени сотрудника Территориального органа Росздравнадзора в медицинские организации, не выдвигают никаких требований и просят перезвонить руководителя медицинской организации по телефону: +7 (965) 076-32-18.
В ведомстве заявляют, что в компетенцию службы входит исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения. Сотрудники не имеют полномочий совершать телефонные звонки, запрашивать информацию вне рамок контрольно-надзорной деятельности, а также требовать денежные средства у руководителей медицинских и фармацевтических организаций.
Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области призывает граждан проявлять бдительность и обо всех подобных случаях сообщать в правоохранительные органы и в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения по телефону: +7 (499) 578-02-30, по электронному адресу: info@roszdravnadzor.ru, а также в Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области по телефону: +7 (343) 371-63-62, по электронному адресу: info@reg66.roszdravnadzor.ru.
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