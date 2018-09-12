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Свердловский областной суд разрешил приносить в кинотеатр «Кинодом» свои напитки и продукты питания

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Свердловский областной суд оставил в силе решение по кинотеатру «Кинодом», разрешающее гражданам приносить в этот кинотеатр свои напитки и продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В 2017 году в Роспотребнадзор стали поступать жалобы граждан о том, что им запрещают проносить продукты питания и напитки на территорию кинотеатра «Кинодом». При этом в самом кинотеатре имеется кафе, в котором можно приобрести еду и напитки, но дороже.



Роспотребнадзор провел в отношении ООО «Кинотеатр Кинодом» административное расследование, по результатам которого, а также по материалам проверки, проведенной прокуратурой, юридическое лицо и его директор были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ — включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей. Поскольку в правила посещения кинотеатра включен пункт, регламентирующий поведение гостей и запрещающий приносить продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки. Также правилами предусмотрено право администрации кинотеатра удалять нарушителей.



Весной 2018 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подало иск в Кировский районный суд Екатеринбурга в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Кинотеатр Кинодом» о признании действий противоправными в части включения в правила посещения кинотеатра условий, ущемляющих права потребителей.



Кировский районный суд Екатеринбурга признал правила посещения кинотеатра «Кинодом» противоречащими действующему законодательству, нарушающими права потребителей. Суд обязал привести правила в соответствие с федеральным законом «О защите прав потребителей», Правилами по киновидеообслуживанию населения.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с решением Кировского районного суда Екатеринбурга и оставила его без изменения.

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