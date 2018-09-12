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В начале торгов на Московской бирже рубль усилил снижение к доллару США и евро

УрБК, Москва, 12.09.2018. Курс рубля в начале торгового дня усилил снижение к доллару США и евро, следует из данных Московской биржи.



Курс доллара США расчетами «завтра» на 10.07 мск рос на 38 коп. — до 69,81 руб., курс евро — на 20 коп. — до 80,8 руб.

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