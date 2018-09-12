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В Екатеринбурге 18 управляющих компаний должны поставщикам услуг 2,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. В администрации Екатеринбурге прошло межведомственное совещание, на котором обсуждались вопросы состояния законности в сфере ЖКХ, долгов за коммунальные услуги, а также выявления и расследования преступлений в этой отрасли. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.



Одна из поднятых проблем — управляющие компании, задолжавшие поставщикам услуг. 18 организаций в настоящее время имеют долг почти в 2 млрд 800 млн руб.



Паспорта готовности оформлены на 3 тыс. 439 многоквартирных домов. «Оба показателя лучше, чем в прошлом году, но необходимо продолжать работу по их повышению», — отметила прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.



«По платежам от населения у нас на август собираемость 102%. К концу лета мы всегда выходим на 100%, надеюсь, что по итогам года будет так же, как в прошлом году — не менее 98%. В районах работают соответствующие комиссии, но долг населения еще большой. Готовность по сетям высокая, несмотря на продолжающиеся плановые ремонты сетевых компаний», — рассказал в своем выступлении заместитель главы администрации по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.



Приставы активно привлекают должников — и физических, и юридических лиц — к административной ответственности, арестовывают имущество и ограничивают выезд за границу. В 2018 году порядка 5 тыс. должников не смогли покинуть границы России. За этот год в сфере ЖКХ прокуроры выявили 1 тыс. 627 нарушений. В суд направлено 220 исковых заявлений, внесено 237 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 153, к административной — 102 человека.



В целом готовность жилого фонда к отопительному сезону — 81,2%, теплосетей — 89,1%, котельных — 76,2%.

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