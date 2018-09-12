Новости дня
Заместитель Генпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев сделал официальное заявление о своем переводе в Москву
12 сентябрь 2018 (12:14)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Заместитель Генпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев сделал официальное заявление о своем переводе в Москву. Заявление размещено на сайте Управления Генпрокуратуры по федеральному округу.
«По решению Генерального прокурора Российской Федерации дальнейшая моя служба будет проходить в Москве. Благодарю коллективы Управления Генеральной прокуратуры в УрФО и прокуратур субъектов Федерации округа за четкую, профессиональную и слаженную работу. Выражаю глубокую признательность руководству и работникам аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, губернаторам уральских регионов, руководителям и сотрудникам органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных служб, журналистам и работникам средств массовой информации, активистам общественных структур», — сказано в заявлении.
«По решению Генерального прокурора Российской Федерации дальнейшая моя служба будет проходить в Москве. Благодарю коллективы Управления Генеральной прокуратуры в УрФО и прокуратур субъектов Федерации округа за четкую, профессиональную и слаженную работу. Выражаю глубокую признательность руководству и работникам аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, губернаторам уральских регионов, руководителям и сотрудникам органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных служб, журналистам и работникам средств массовой информации, активистам общественных структур», — сказано в заявлении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Руководству департамента Росприроднадзора по УрФО указали на нарушения при проверках юрлиц
- С начала 2014 года в УрФО организованные преступные группы совершили более 700 преступлений
- Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев официально представлен подчиненным
- Генпрокурору Юрию Чайке будут помогать 13 человек
- Совет Федерации РФ приступает к рассмотрению вопроса о назначении на должность руководителя управления Генеральной прокуратуры по УрФО Юрия Пономарева