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Заместитель Генпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев сделал официальное заявление о своем переводе в Москву

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Заместитель Генпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев сделал официальное заявление о своем переводе в Москву. Заявление размещено на сайте Управления Генпрокуратуры по федеральному округу.



«По решению Генерального прокурора Российской Федерации дальнейшая моя служба будет проходить в Москве. Благодарю коллективы Управления Генеральной прокуратуры в УрФО и прокуратур субъектов Федерации округа за четкую, профессиональную и слаженную работу. Выражаю глубокую признательность руководству и работникам аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, губернаторам уральских регионов, руководителям и сотрудникам органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных служб, журналистам и работникам средств массовой информации, активистам общественных структур», — сказано в заявлении.

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