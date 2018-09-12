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В Заречном за мошенничество при получении страховой выплаты осужден экс-сотрудник ГИБДД
12 сентябрь 2018 (12:02)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Заречный районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему сотруднику ДПС отдела «Заречный» Евгению Исакову, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Он был признан виновным в по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности», а также по части 3 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Как было установлено в суде, 14 сентября 2016 года подсудимый, будучи сотрудником ДПС, от имени своего коллеги составил документы, которые содержали заведомо ложные сведения о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии с участием своего личного автомобиля.
«Данные документы были в дальнейшем предоставлены Исаковым в страховые организации с целью получения денежных средств по факту фиктивного дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.
Бывший полицейский свою вину признал. Суд назначил наказание Евгению Исакову в виде штрафа в размере 190 тыс. руб.
Он был признан виновным в по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности», а также по части 3 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Как было установлено в суде, 14 сентября 2016 года подсудимый, будучи сотрудником ДПС, от имени своего коллеги составил документы, которые содержали заведомо ложные сведения о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии с участием своего личного автомобиля.
«Данные документы были в дальнейшем предоставлены Исаковым в страховые организации с целью получения денежных средств по факту фиктивного дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.
Бывший полицейский свою вину признал. Суд назначил наказание Евгению Исакову в виде штрафа в размере 190 тыс. руб.
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