«Уральский Рабочий»: Умные деньги: в области стартовала пятилетка повышения финансовой грамотности населения

На реализацию комплексной образовательной программы, рассчитанной до 2023 года, областной бюджет выделил 56 миллионов рублей. Координатором ее станет региональный центр финансовой грамотности, созданный на базе Уральского государственного экономического университета.«Проект предполагает совместное участие в просветительской работе ряда региональных министерств, вузов, Уральского главного управления Банка России, других учреждений и организаций. Программа рассчитана на разные слои населения — от воспитанников детских садов до пенсионеров, ее цель — научить людей грамотно управлять денежными средствами, составлять бюджет, правильно пользоваться банковскими продуктами», — объяснил суть нововведения заместитель министра финансов региона Алексей Медведев.Обманутые дольщики, конфликты с коллекторскими агентствами, долговая кабала, в которую массово вгоняют людей микрофинансовые организации, — все это следствие слабой информированности населения в области финансов, считает замминистра. И хотя это не столько региональная, сколько общероссийская и даже общемировая проблема, откладывать ее решение больше нельзя, подчеркнул эксперт.При этом базовый уровень финансовых знаний россиян позволяет сделать вполне оптимистичный прогноз относительно их обучаемости. По результатам замера финансовой грамотности, проведенным международными исследователями, Россия заняла 9 место среди стран большой двадцатки.О стремлении наших соотечественников разобраться в тонкостях денежных отношений говорит тот факт, что курс интернет-лекций на сайте Банка России только за одну сессию прослушали около 600 тысяч наших соотечественников, сообщил начальник управления службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе Сергей Кокоулин. Принятая в регионе образовательная программа открывает жителям Свердловской области дополнительные возможности для получения знаний в этой сфере.«Банком России разработан учебник и учебно-методические пособия для школ, уроки финансовой грамотности в пробном режиме введены в 21 школе региона, в перспективе они станут обязательными для всех учебных заведений. Еще одна обучающая программа создается для обучения педагогов школ, а затем — и для преподавателей непрофильных вузов. Для людей старшего возраста разработан специальный курс «Баба-деда», нынешней осенью мы организуем пробные занятия на базе вузов», — перечисляет Сергей Кокоулин.Узнать, где и когда будут проводиться занятия, можно узнать на сайте, который вскоре появится. А пока вся информация о готовящихся образовательных акциях концентрируется в региональном центре.«С октября начнет действовать так называемый финансовый спецназ, который будет проводить выездные занятия в городах области», — обрисовывает ближайшую перспективу директор регионального центра финансовой грамотности, заместитель директора Института финансов и права УрГЭУ Елена Овсянникова.Отвечая на вопрос «УР» об участии банковского сообщества в ликвидации финансовой безграмотности населения, Сергей Кокоулин отметил, что ряд банков реализует собственные программы информирования населения, но для коммерческих организаций просветительская деятельность не является приоритетной.По поводу обсуждаемого в Госдуме законопроекта, который запрещает банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредит, если траты на его погашение превышают половину совокупного дохода семьи, эксперт заметил, что финансовая грамотность также предполагает взвешенное отношение к заимствованию средств.«Граждане должны стремиться более объективно оценивать свои финансовые возможности и не брать заведомо неподъемные кредиты. В свою очередь, банки тоже заинтересованы в том, чтобы не иметь проблемных заемщиков, которые не в состоянии расплатиться с кредиторами», — подчеркнул Сергей Кокоулин.