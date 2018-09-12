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В Екатеринбурге на улице Опалихинской в экстренном порядке ремонтируют теплосети
12 сентябрь 2018 (11:40)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. В Екатеринбурге за неделю до начала отопительного сезона началась замена труб теплосетей на улице Опалихинской, сообщает официальный портал города.
Ремонтные работы ведет ООО «Сантехсервис» на отрезке улицы от Халтурина до Толедова. В этой связи участок будет перекрыт до 14 сентября 2018 года.
«В Екатеринбурге завершается подготовка к очередному отопительному сезону, поэтому энергетики спешат закончить все ремонтные работы на сетях отопления и горячего водоснабжения до начала пуска тепла», — говорится в сообщении.
По данным администрации города, в настоящее время готовность жилфонда к отопительному сезону составляет 81,2%, теплосетей — 89,1%, котельных — 76,2%. Ожидается, что запуск тепла в городе начнется на следующей неделе.
Ремонтные работы ведет ООО «Сантехсервис» на отрезке улицы от Халтурина до Толедова. В этой связи участок будет перекрыт до 14 сентября 2018 года.
«В Екатеринбурге завершается подготовка к очередному отопительному сезону, поэтому энергетики спешат закончить все ремонтные работы на сетях отопления и горячего водоснабжения до начала пуска тепла», — говорится в сообщении.
По данным администрации города, в настоящее время готовность жилфонда к отопительному сезону составляет 81,2%, теплосетей — 89,1%, котельных — 76,2%. Ожидается, что запуск тепла в городе начнется на следующей неделе.
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