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Банк России введет показатель максимального размера концентрации риска для системно значимых банков
12 сентябрь 2018 (11:22)
УрБК, Москва, 12.09.2018. Банк России с 1 января 2019 года введет показатель максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков для системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Показатель будет внедряться поэтапно. На первом этапе, как минимум в течение 2019 года, устанавливается показатель максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, который будет рассчитываться с 1 января 2019 года системно значимыми банками с представлением отчета.
На втором этапе по результатам мониторинга значения показателя Банк России примет решение о сроках и особенностях установления данного показателя в качестве обязательного норматива концентрации риска.
При расчете показателя банки, в частности, должны будут учитывать кредитные требования к заемщику или группе связанных заемщиков и условные обязательства кредитного характера. Расчет показателя будет проходить по отношению к основному капиталу кредитной организации.
Показатель вводится в соответствии с положениями стандарта Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) Supervisory framework for measuring and controlling large.
Показатель будет внедряться поэтапно. На первом этапе, как минимум в течение 2019 года, устанавливается показатель максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, который будет рассчитываться с 1 января 2019 года системно значимыми банками с представлением отчета.
На втором этапе по результатам мониторинга значения показателя Банк России примет решение о сроках и особенностях установления данного показателя в качестве обязательного норматива концентрации риска.
При расчете показателя банки, в частности, должны будут учитывать кредитные требования к заемщику или группе связанных заемщиков и условные обязательства кредитного характера. Расчет показателя будет проходить по отношению к основному капиталу кредитной организации.
Показатель вводится в соответствии с положениями стандарта Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) Supervisory framework for measuring and controlling large.
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