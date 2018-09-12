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Председатель правительства РФ не исключил дальнейшие изменения в пенсионной реформе

УрБК, Москва, 12.09.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не исключил проведение дальнейшей корректировки пенсионной реформы из-за проблем, которые могут возникнуть после повышения пенсионного возраста, сообщает «Интерфакс».



По словам Д. Медведева, следует проводить мониторинг рынка труда, чтобы получить «картину того, как ощущают себя люди в условиях изменений в пенсионном законодательстве».



«Мы должны исходить из реалий и откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения. Может быть, что-то даже придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми», — сказал Дмитрий Медведев.



Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен правительство РФ в Госдуму 16 июня 2018 года. Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении 19 июля 2018 года. В первой редакции законопроекта предлагалось увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.



В конце августа 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил смягчить параметры пенсионной реформы, снизив для женщин планку с 63 до 60 лет, а также ввести льготы для людей предпенсионного возраста. 6 сентября 2018 года глава государства внес свои предложения в виде поправок в Госдуму.

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