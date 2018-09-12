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В Свердловской области 12 и 13 сентября ожидаются заморозки

12 сентябрь 2018 (10:33)

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. В Свердловской области 12 и 13 сентября 2018 года ожидаются заморозки.

«Ночью и утром 12 сентября в Челябинской и Свердловской областях, в Пермском крае, 12-13 сентября в Курганской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°», — сообщают синоптики.

Кроме того, 12-13 сентября в крайних восточных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность: 4 класс горимости леса по региональной шкале.

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