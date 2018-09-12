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Минэкономразвития ожидает низшую точку роста экономики в I квартале 2019 года
12 сентябрь 2018 (10:10)
УрБК, Москва, 12.09.2018. Глава Минэкономики России Максим Орешкин сообщил, что в I квартале 2019 года российская экономика пройдет низшую точку роста, затем темпы начнут ускоряться. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Это в том числе будет связано с эффектом от повышения НДС, который будет носить разовый негативный характер. Начиная со второго-третьего квартала следующего года у нас показатели роста будут ускоряться», — сказал Максим Орешкин в рамках Восточного экономического форума.
Также он отметил, что в ближайшие 6-12 месяцев может сохраняться повышенная волатильность на валютном рынке.
«То, что мы видим сейчас и где есть такой локальный негатив — это та волатильность, которая приходит к нам извне с рынков развивающихся экономик. Связана она, конечно, частично и с санкционными историями. Это все добавляет волатильность в нашу экономику и будет говорить о том, что экономический рост будет не настолько высок, как бы нам хотелось», — добавил министр.
«Это в том числе будет связано с эффектом от повышения НДС, который будет носить разовый негативный характер. Начиная со второго-третьего квартала следующего года у нас показатели роста будут ускоряться», — сказал Максим Орешкин в рамках Восточного экономического форума.
Также он отметил, что в ближайшие 6-12 месяцев может сохраняться повышенная волатильность на валютном рынке.
«То, что мы видим сейчас и где есть такой локальный негатив — это та волатильность, которая приходит к нам извне с рынков развивающихся экономик. Связана она, конечно, частично и с санкционными историями. Это все добавляет волатильность в нашу экономику и будет говорить о том, что экономический рост будет не настолько высок, как бы нам хотелось», — добавил министр.
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