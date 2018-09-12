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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассчитывает, что Банк России не повысит ключевую ставку 14 сентября

УрБК, Москва, 12.09.2018. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает, что Банк России не повысит ключевую ставку 14 сентября 2018 года. Как сообщает «Прайм», по его словам, ее текущий уровень не является критичным для обрабатывающей промышленности.



Денис Мантуров также отметил, что тенденция, связанная с удешевлением рубля, в некоторой степени компенсирует ставку.



«Существуют отрасли, в которых дешевый рубль выгоден, невзирая на существующую процентную ставку. По производству машиностроения — в частности, автопром, транспортное машиностроение, которое все равно использует импортные компоненты, пока это (снижение рубля — прим. ред.) не критично, но все равно это может в определенной степени влиять на экономическую эффективность и конкурентоспособность продукции. Но в том коридоре, в котором сейчас находится рубль, в целом для обрабатывающей промышленности это выгодно, и существующая процентная ставка не сильно влияет и компенсируется дешевым рублем. Я считаю — конечно, не поднимать (ставку — прим. ред.). Чем дешевле, чем лучше», — заявил журналистам глава Минпромторга на Восточном экономическом форуме.

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