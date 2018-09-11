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В Свердловской области выявлено 383 объекта неиспользуемого госимущества

11 сентябрь 2018 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В Свердловской области в 2017-2018 году выявлено 383 объекта неиспользуемого государственного недвижимого имущества, сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Доля неиспользуемого в Свердловской области госимущества составляет более 50% от всех выявленных объектов.

Всего во всех регионах УрФО контрольный департамент аппарата уральского полпреда обнаружил 787 объектов неиспользуемого недвижимого имущества, общая балансовая стоимость которых составляет 2,3 млрд руб.

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