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В Свердловской области выявлено 383 объекта неиспользуемого госимущества

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В Свердловской области в 2017-2018 году выявлено 383 объекта неиспользуемого государственного недвижимого имущества, сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.



Доля неиспользуемого в Свердловской области госимущества составляет более 50% от всех выявленных объектов.



Всего во всех регионах УрФО контрольный департамент аппарата уральского полпреда обнаружил 787 объектов неиспользуемого недвижимого имущества, общая балансовая стоимость которых составляет 2,3 млрд руб.



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