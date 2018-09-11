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Российский долговой рынок за апрель-июль 2018 года потерял 6 млрд долл. США средств иностранных инвесторов
11 сентябрь 2018 (17:45)
УрБК, Москва, 11.09.2018. Российский долговой рынок за апрель-июль этого года потерял 6 млрд долл. средств иностранных инвесторов, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Об этом сообщает «Прайм».
«То, что сегодня происходит, — этот разговор о санкциях — он накладывается на очень нестабильную ситуацию в целом на развивающихся рынках. Посмотрите, что в Турции происходит… сейчас ЮАР, Бразилия теряют очень активно. Волатильность, которая здесь есть, она накладывается на разговор о возможных санкциях относительно госдолга РФ», — сказал Максим Орешкин в рамках ВЭФ.
«Мы за апрель-июль потеряли с долгового рынка порядка 350 млрд руб. средств нерезидентов, 6 млрд долл. просто ушли. И в августе этот процесс продолжился», — добавил он.
Орешкин также заметил, что мировые цены на нефть сейчас неустойчиво высокие и легко могут пойти вниз.
«Если посмотреть на кратко- и среднесрочную макроэкономическую ситуацию, бюджет в этом году у нас в профиците, цены на нефть у нас очень высокие, я бы даже сказал, неустойчиво высокие, они легко могут пойти вниз», — сказал Орешкин.
«То, что сегодня происходит, — этот разговор о санкциях — он накладывается на очень нестабильную ситуацию в целом на развивающихся рынках. Посмотрите, что в Турции происходит… сейчас ЮАР, Бразилия теряют очень активно. Волатильность, которая здесь есть, она накладывается на разговор о возможных санкциях относительно госдолга РФ», — сказал Максим Орешкин в рамках ВЭФ.
«Мы за апрель-июль потеряли с долгового рынка порядка 350 млрд руб. средств нерезидентов, 6 млрд долл. просто ушли. И в августе этот процесс продолжился», — добавил он.
Орешкин также заметил, что мировые цены на нефть сейчас неустойчиво высокие и легко могут пойти вниз.
«Если посмотреть на кратко- и среднесрочную макроэкономическую ситуацию, бюджет в этом году у нас в профиците, цены на нефть у нас очень высокие, я бы даже сказал, неустойчиво высокие, они легко могут пойти вниз», — сказал Орешкин.
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