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Устарела на старте
11 сентябрь 2018 (16:24)
Банк России, правительство Свердловской области и представители УрГЭУ объявили о старте массовой программы повышения финансовой грамотности, предназначенной для всех возрастов и клиентских сегментов. Тем не менее аналитики сомневаются, что данная программа, рассчитанная на 2018-2023 годы, может реально улучшить состояние с финансовой грамотностью среди населения.
Есть определенные предпосылки, что данный проект станет очередной формальной процедурой, поскольку ни по одному пункту проект не выдерживает критики.
С точки зрения ресурсов программу финансирует правительство Свердловской области.
«Данные мероприятия будут финансироваться из областного бюджета, 56 млн руб. до 2023 года мы на это потратим», — рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель министра финансов Свердловской области Алексей Медведев.
Получается, что ежегодно в области на развитие финграмотности будут тратить 11,2 млн руб. Эта цифра кажется довольно масштабной, если не начать ее сравнивать со средним взносом в современные финансовые пирамиды. А ведь именно от такого неразумного использования своих средств и должно уберегать финансовое просвещение.
Так, например, есть организация «Кэшбери», имеющая признаки финансовой пирамиды по классификации Банка России. Максимальный процент, который обещает организация (320% дохода за 400 дней), предоставляется тому, кто разместит 3 млн руб. Это означает, что правительство Свердловской области потратит на финансовую грамотность в год меньше, чем принесут 4 новых клиента в компанию «Кэшбери». По мнению аналитиков, данная компания, вероятнее всего, в 2019 году прекратит свое существование, оставив своих клиентов без денег. Соответственно, открытым остается вопрос: способна ли их уберечь объявленная программа финансового просвещения?
Механика реализации программы финграмотности не содержит в себе ничего нового, инновационного и технологичного. Запланированы уроки в школах, лекции на встречах с пенсионерами и студентами, вебинары.
«Для граждан пенсионного возраста разработан курс под неформальным названием «Баба-Деда», — рассказал начальник Управления службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе Сергей Кокоулин.
До конца 2018 года должен появиться сайт — информационный ресурс, на котором будут выкладывать методические материалы, анонсы встреч с гражданами.
С участием Банка России разработан методический курс повышения финансовой грамотности. К курсу выпущен учебник и рабочие тетради. Как и любые другие методические материалы, данный учебник не распространяется бесплатно. Школа или обычный гражданин могут купить их на сайте издательства. Учебник стоит 399 руб., рабочая тетрадь — 65 руб. В открытом доступе этой литературы нет. То есть гражданин еще несколько раз подумает прежде, чем заняться самообразованием с помощью этого современного учебного пособия.
По сравнению со всей мощью информационных технологий, которые используют современные финансовые мошенники, инструменты воздействия, заложенные в программу, очень сильно проигрывают. Возникает ощущение, что авторы программы руководствуются стереотипом, что интернетом пользуются только дети. Но даже по весьма консервативным данным международного института маркетинговых и социальных исследований GfK, каждый третий (36%) россиянин старше 55 лет пользуется интернетом ежедневно (информация на начало 2018 года). 10% российской интернет-аудитории — это те, кому уже исполнилось 65 лет.
С одной стороны, в программе правительства, мы имеем классическую структуру обучения, при которой надо куда-то ходить, читать бумажные учебники, возможно, сдавать экзамены. С другой, у финансовых мошенников — легкие в освоении и использовании мобильные приложения, геймификация и ежедневные уведомления, например, о росте вашего дохода. Очевидно, чей продукт будет ближе и понятнее обычному человеку.
По мнению экспертов, организаторы программы финансовой грамотности проигрывают еще и потому, что не имеют четких ориентиров по эффективности своей работы. Единственный инструмент, на который ссылаются в Банке России, — это методология оценки, основанная на практиках, используемых в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭС). Имеется в виду определенное тестирование, оценивающее финансовые знания, установки и поведение. Но в программе Свердловской области методику оценки еще только собираются разрабатывать.
Получается, что с точки зрения ресурсов, исполнителей, технологий и знания целевой аудитории и прочих составляющих большого проекта программа повышения финансовой грамотности правительства Свердловской области проигрывает тем, от кого должна защищать простых граждан. Остается надеяться на продвинутые и технологичные коммерческие финансовые структуры, которые умеют считать деньги и ставить перед собой исполнимые цели.
Есть определенные предпосылки, что данный проект станет очередной формальной процедурой, поскольку ни по одному пункту проект не выдерживает критики.
С точки зрения ресурсов программу финансирует правительство Свердловской области.
«Данные мероприятия будут финансироваться из областного бюджета, 56 млн руб. до 2023 года мы на это потратим», — рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель министра финансов Свердловской области Алексей Медведев.
Получается, что ежегодно в области на развитие финграмотности будут тратить 11,2 млн руб. Эта цифра кажется довольно масштабной, если не начать ее сравнивать со средним взносом в современные финансовые пирамиды. А ведь именно от такого неразумного использования своих средств и должно уберегать финансовое просвещение.
Так, например, есть организация «Кэшбери», имеющая признаки финансовой пирамиды по классификации Банка России. Максимальный процент, который обещает организация (320% дохода за 400 дней), предоставляется тому, кто разместит 3 млн руб. Это означает, что правительство Свердловской области потратит на финансовую грамотность в год меньше, чем принесут 4 новых клиента в компанию «Кэшбери». По мнению аналитиков, данная компания, вероятнее всего, в 2019 году прекратит свое существование, оставив своих клиентов без денег. Соответственно, открытым остается вопрос: способна ли их уберечь объявленная программа финансового просвещения?
Механика реализации программы финграмотности не содержит в себе ничего нового, инновационного и технологичного. Запланированы уроки в школах, лекции на встречах с пенсионерами и студентами, вебинары.
«Для граждан пенсионного возраста разработан курс под неформальным названием «Баба-Деда», — рассказал начальник Управления службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе Сергей Кокоулин.
До конца 2018 года должен появиться сайт — информационный ресурс, на котором будут выкладывать методические материалы, анонсы встреч с гражданами.
С участием Банка России разработан методический курс повышения финансовой грамотности. К курсу выпущен учебник и рабочие тетради. Как и любые другие методические материалы, данный учебник не распространяется бесплатно. Школа или обычный гражданин могут купить их на сайте издательства. Учебник стоит 399 руб., рабочая тетрадь — 65 руб. В открытом доступе этой литературы нет. То есть гражданин еще несколько раз подумает прежде, чем заняться самообразованием с помощью этого современного учебного пособия.
По сравнению со всей мощью информационных технологий, которые используют современные финансовые мошенники, инструменты воздействия, заложенные в программу, очень сильно проигрывают. Возникает ощущение, что авторы программы руководствуются стереотипом, что интернетом пользуются только дети. Но даже по весьма консервативным данным международного института маркетинговых и социальных исследований GfK, каждый третий (36%) россиянин старше 55 лет пользуется интернетом ежедневно (информация на начало 2018 года). 10% российской интернет-аудитории — это те, кому уже исполнилось 65 лет.
С одной стороны, в программе правительства, мы имеем классическую структуру обучения, при которой надо куда-то ходить, читать бумажные учебники, возможно, сдавать экзамены. С другой, у финансовых мошенников — легкие в освоении и использовании мобильные приложения, геймификация и ежедневные уведомления, например, о росте вашего дохода. Очевидно, чей продукт будет ближе и понятнее обычному человеку.
По мнению экспертов, организаторы программы финансовой грамотности проигрывают еще и потому, что не имеют четких ориентиров по эффективности своей работы. Единственный инструмент, на который ссылаются в Банке России, — это методология оценки, основанная на практиках, используемых в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭС). Имеется в виду определенное тестирование, оценивающее финансовые знания, установки и поведение. Но в программе Свердловской области методику оценки еще только собираются разрабатывать.
Получается, что с точки зрения ресурсов, исполнителей, технологий и знания целевой аудитории и прочих составляющих большого проекта программа повышения финансовой грамотности правительства Свердловской области проигрывает тем, от кого должна защищать простых граждан. Остается надеяться на продвинутые и технологичные коммерческие финансовые структуры, которые умеют считать деньги и ставить перед собой исполнимые цели.
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