Устарела на старте

Банк России, правительство Свердловской области и представители УрГЭУ объявили о старте массовой программы повышения финансовой грамотности, предназначенной для всех возрастов и клиентских сегментов. Тем не менее аналитики сомневаются, что данная программа, рассчитанная на 2018-2023 годы, может реально улучшить состояние с финансовой грамотностью среди населения.Есть определенные предпосылки, что данный проект станет очередной формальной процедурой, поскольку ни по одному пункту проект не выдерживает критики.С точки зрения ресурсов программу финансирует правительство Свердловской области.«Данные мероприятия будут финансироваться из областного бюджета, 56 млн руб. до 2023 года мы на это потратим», — рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель министра финансов Свердловской области Алексей Медведев.Получается, что ежегодно в области на развитие финграмотности будут тратить 11,2 млн руб. Эта цифра кажется довольно масштабной, если не начать ее сравнивать со средним взносом в современные финансовые пирамиды. А ведь именно от такого неразумного использования своих средств и должно уберегать финансовое просвещение.Так, например, есть организация «Кэшбери», имеющая признаки финансовой пирамиды по классификации Банка России. Максимальный процент, который обещает организация (320% дохода за 400 дней), предоставляется тому, кто разместит 3 млн руб. Это означает, что правительство Свердловской области потратит на финансовую грамотность в год меньше, чем принесут 4 новых клиента в компанию «Кэшбери». По мнению аналитиков, данная компания, вероятнее всего, в 2019 году прекратит свое существование, оставив своих клиентов без денег. Соответственно, открытым остается вопрос: способна ли их уберечь объявленная программа финансового просвещения?Механика реализации программы финграмотности не содержит в себе ничего нового, инновационного и технологичного. Запланированы уроки в школах, лекции на встречах с пенсионерами и студентами, вебинары.«Для граждан пенсионного возраста разработан курс под неформальным названием «Баба-Деда», — рассказал начальник Управления службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе Сергей Кокоулин.До конца 2018 года должен появиться сайт — информационный ресурс, на котором будут выкладывать методические материалы, анонсы встреч с гражданами.С участием Банка России разработан методический курс повышения финансовой грамотности. К курсу выпущен учебник и рабочие тетради. Как и любые другие методические материалы, данный учебник не распространяется бесплатно. Школа или обычный гражданин могут купить их на сайте издательства. Учебник стоит 399 руб., рабочая тетрадь — 65 руб. В открытом доступе этой литературы нет. То есть гражданин еще несколько раз подумает прежде, чем заняться самообразованием с помощью этого современного учебного пособия.По сравнению со всей мощью информационных технологий, которые используют современные финансовые мошенники, инструменты воздействия, заложенные в программу, очень сильно проигрывают. Возникает ощущение, что авторы программы руководствуются стереотипом, что интернетом пользуются только дети. Но даже по весьма консервативным данным международного института маркетинговых и социальных исследований GfK, каждый третий (36%) россиянин старше 55 лет пользуется интернетом ежедневно (информация на начало 2018 года). 10% российской интернет-аудитории — это те, кому уже исполнилось 65 лет.С одной стороны, в программе правительства, мы имеем классическую структуру обучения, при которой надо куда-то ходить, читать бумажные учебники, возможно, сдавать экзамены. С другой, у финансовых мошенников — легкие в освоении и использовании мобильные приложения, геймификация и ежедневные уведомления, например, о росте вашего дохода. Очевидно, чей продукт будет ближе и понятнее обычному человеку.По мнению экспертов, организаторы программы финансовой грамотности проигрывают еще и потому, что не имеют четких ориентиров по эффективности своей работы. Единственный инструмент, на который ссылаются в Банке России, — это методология оценки, основанная на практиках, используемых в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭС). Имеется в виду определенное тестирование, оценивающее финансовые знания, установки и поведение. Но в программе Свердловской области методику оценки еще только собираются разрабатывать.Получается, что с точки зрения ресурсов, исполнителей, технологий и знания целевой аудитории и прочих составляющих большого проекта программа повышения финансовой грамотности правительства Свердловской области проигрывает тем, от кого должна защищать простых граждан. Остается надеяться на продвинутые и технологичные коммерческие финансовые структуры, которые умеют считать деньги и ставить перед собой исполнимые цели.