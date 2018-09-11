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Двое хирургов «Демидовской горбольницы» осуждены из-за смерти пациента

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор врачам-хирургам ГБУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница», по вине которых скончался пациент. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Обвинения были предъявлены сотрудникам больницы Елене Чазовой и Алле Лукиной. Как было установлено в суде, 10 марта 2017 года в медучреждение был госпитализирован житель Нижнего Тагила.



«При осмотре мужчины изначально дежурным по приемному покою был предварительно поставлен верный диагноз, но впоследствии первая из обвиняемых (дежурный хирург, которой был передан пациент) без проведения детального обследования, вопреки верному диагнозу, избирает консервативное лечение, не соответствующее правильному диагнозу, при этом в дальнейшем пациент на несколько часов был оставлен в коридоре больницы без принятия своевременных мер по оказанию необходимой медпомощи», — уточняют в пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области.



Вечером 10 марта, после вмешательства супруги госпитализированного, мужчину перевели в реанимацию. Днем 12 марта 2017 года пациент скончался.



Впоследствии уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». На суде хирурги вину не признали.



Суд по итогам разбирательства признал врачей виновными и назначил Елене Чазовой наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а Алле Лукиной — в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы.

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